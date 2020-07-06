رياضة | لاعب الأهلي السابق: لم أحصل على فرصتي وواجهت مصير عماد متعب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 03:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر لاعب الأهلي السابق: لم أحصل على فرصتي وواجهت مصير عماد متعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللبناني محمد غدار، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، إنه لم يحصل على الفرصة الكاملة في القلعة الحمراء من أجل إثبات جدارته.

وأكد غدار في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لم أتحدث مع حسام البدري وقتها وانتظرت الفرصة ولكني لم أحصل عليها نهائيا".

وتابع: "لم تكن هناك كيميا بيني وبين حسام البدري لذلك لم أحصل على فرصتي".

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وقال اللبناني محمد غدار، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، إنه سعيد بارتداء قميص النادي الأهلي وإن ذلك شرف لأي لاعب.

وأكد غدار في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "انضمامي للأهلي أفضل شيء حصل طوال مسيرتي الكروية".

وتابع: "واجهت نفس المصير الذي واجهه عماد متعب ومحمد شوقي".