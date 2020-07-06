شكرا لقرائتكم أسوان يضع خطة لعدة مباريات وديه استعدادا لاستئناف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، خوض عدة مباريات ودية خلال الفترة المقبلة، وبالتحديد بعد الانتهاء من المسحة الثالثة لكورونا والاطمئنان على اللاعبين، وذلك لتجهيز الفريق لاستئناف مسابقة الدوري العام المقرر عودته يوم 7 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف طويلة بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

فى سياق متصل، أكد أحمد كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، أن الحالة التى ظهرت إصابتها بفيروس كورونا المستجد بين لاعبى الفريق بعد ظهور نتائج المسحة الثانية هى للاعب لم يدخل فى معسكر الفريق، خاصة نه يخوض فى الفترة الحالية امتحانات الجامعة، وبالتالى لم يخالط زملاءه ليشكل خطورة عليهم.

وأضاف كشرى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، اللاعب كان يأتى لإجراء المسحة بسيارته الخاصة ولم يختلط بزملائه، وليست لدينا مشكلة والفريق يخوض تدريباته بانتظام استعداداً للدورى.

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وتابع مدرب أسوان، لدينا لاعب آخر يؤدى امتحانات الثانوية العامة بالفريق، لذا قمنا بعزله ليتدرب بشكل انفرادى حتى لا يخالط اللاعبين لحين الانتهاء من الامتحانات والتأكد من سلامته.

وكانت نتيجة المسحة الثانية التى خضع لها لاعبو أسوان الأربعاء الماضى أظهرت وجود حالة إيجابية بين لاعبى الفريق، وذلك بعدما أظهرت المسحة الأولى وجود حالة إيجابية قبل الدخول فى المعسكر.