شكرا لقرائتكم قناة الزمالك تعلن إصابة مساعد طبيب الفريق بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف طارق يحيى مقدم البرامج في قناة نادي الزمالك، عن إصابة محمد عيد مساعد طبيب الفريق بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الماضية.

وتابع طارق يحيى في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "زملكاوي" المذاع على فضائية الزمالك، اليوم، أن محمد عيد تأكدت إصابته بفيروس كورونا، متمنيًا الشفاء العاجل له.

وقال طارق يحيى: "إصابة محمد عيد، نرسل له باقة ورد ونتمنى له الشفاء العاجل، شاهدنا مظاهرة حب من جميع أفراد الفريق في الساعات الماضية".

وأبدى دكتور محمد أسامة، طبيب فريق نادي الزمالك ، استياءه الشديد من إعلان نتائج حالات كورنا بال فريق من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية قبل تسلمها بشكل رسمي.