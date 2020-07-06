طبيب الزمالك: فوجئت بإعلان نتائج فحوصات كورونا قبل تسلمها بشكل رسمي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى دكتور محمد أسامة، طبيب فريق نادي الزمالك، استيائه الشديد من اعلان نتائج حالات كورنا بالفريق من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية قبل تسلمها بشكل رسمي. وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" الناس دي ليها أهل..ومينفعش الموضوع يبقى مباح كدة.. دي أسرار مرضى". وواصل:" يجب عمل نوع من التحكم على تصرفاتنا وفوجئت بكم اتصالات هاتفية غير عادية بأشخاص يبلغوني بالاصابات قبل تسلمها رسمياً". Advertisements كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن آخر التطورات الخاصة بالحالتين المصابين بفيروس كورونا المستجد، في ظل إجراء المسحة الأولي التي خضع لها الفريق أول أمس ، حيث أكد طبيب الفريق في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي أن الثنائي بحالة صحية طيبة مشيراً إلى أنه يتابع الأعراض والحالة الصحية لهما بشكل مستمر، خاصة في ظل عدم وجود أعراض عليهما . وأضاف أسامة أنه تم عمل بروتوكول علاجي وعزل منزلي للثنائي ومتابعتهم لحين انتهاء فترة العزل لمدة أسبوعين وتعافيهما .

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