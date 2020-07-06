رياضة | فينجادا ينصح ناصر ماهر برفض عرض ناسيونال ماديرا البرتغالي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر فينجادا ينصح ناصر ماهر برفض عرض ناسيونال ماديرا البرتغالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه البرتغالي فينجادا، المدير الفني السابق لفريق نادي الزمالك، نصيحة إلى ناصر ماهر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وإلمعار لصفوف سموحة، بعد تلقيه عرضا من نادى ناسيونال ماديرا.

وقال فينجادا في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "أنصح ناصر ماهر بالاستمرار في الأهلي وهو نادي كبير".

وتابع: "لو ناصر ماهر لا يمتلك فرصة مع الأهلي، أنصحه بالانتقال لنادي كبير وعدم الانتقال إلى ناسيونال ماديرا".

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وكشف البرتغالي فينجادا، المدير الفني السابق لفريق نادي الزمالك، عن أسباب تألق محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطني، والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.

وقال فينجادا في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "محمد صلاح يتمتع بعقلية كبير مثل جميع اللاعبين المصريين الذين يتمتعون بعقلية ناضجة".

وتابع: "نجد أن الأفارقة محترفون في أوروبا ولكن المنتخب المصري يتفوق عليهم رغم عدم احتراف معظمهم، بسبب عقلية اللاعب المصري".