رياضة | موعد مباراة برشلونة المقبلة بعد الفوز على فياريال

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة المقبلة بعد الفوز على فياريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق برشلونة انتصارا عريضا على حساب فريق فياريال بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني :-

ورفع البارسا رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما يتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 77 نقطة.

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موعد مباراة برشلونة المقبلة :-

وسوف يلتقي فريق برشلونة مع نظيره فريق إسبانيول يوم الأربعاء المقبل 8 يوليو في الساعة العاشرة مساءً على ملعب الكامب نو، في إطار منافسات الجولة الـ35 من الليجا.

ويرغب فريق برشلونة في تحقيق المزيد من الانتصارات للحفاظ على فرصته في التتويج بلقب الدوري الإسباني، وتضيف الخناق على المتصدر ريال مدريد.