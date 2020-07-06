رياضة | إصابة مدرب ريال مدريد السابق بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر إصابة مدرب ريال مدريد السابق بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فاندرلي لوكسمبورغ، المدرب السابق للمنتخب البرازيلي لكرة القدم ونادي ريال مدريد الإسباني، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه لا يعاني من أي أعراض.

وكشف المدرب الحالي لنادي بالميراس البرازيلي، والبالغ 68 عاما، إصابته في شريط مصور بثه على تطبيق "إنستغرام" السبت.

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وقال: "خلال الفحوص التي يجريها بالميراس بشكل دوري للاعبيه وجهازه الفني، خضعت لفحص (كوفيد-19) جاءت نتيجته إيجابية، بدأت إجراءات العزل في منزلي".

وأضاف: "لا يوجد أي أعراض ولا أشعر بأي شيء، أحافظ على هدوئي من دون ألم أو أي أمر آخر، وأخضع لمتابعة من أطباء بالميراس".

وظهرت نتيجة الفحص ليل الجمعة، وعمد الفريق الطبي لبالميراس سريعا الى إبلاغ المدرب بها.