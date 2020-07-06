شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة زامورا تحمل «كورتوا» على أعناق الليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقدم البلجيكى تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، موسما رائعا، مع الفريق، إذ يعد أحد أهم أسباب نجاح الفريق الملكى فى صدارة جدول ترتيب الدورى الإسبانى هذا الموسم، بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدى برشلونة، قبل 5 جولات على نهاية مسابقة الليجا.

ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن الحارس البلجيكى كورتوا، يمتلك أفضل متوسط دفاعى فى تاريخ ريال مدريد، بمعدل 0.63 هدف فى المباراة الواحدة. أضافت الصحيفة أن الحارس البلجيكى، سيكون أول حارس من ريال مدريد، يتوج بجائزة زامورا، كأفضل حارس فى الليجا، منذ 12 عاما. وأشارت الصحيفة إلى أن كورتوا يسعى لتحقيق جائزة زامورا، للمرة الثالثة فى مسيرته، بعدما حققها من قبل مرتين مع فريقه السابق أتلتيكو مدريد. وكان ريال مدريد قد ضم الحارس البلجيكى كورتوا، فى صيف عام 2018، قادما من صفوف فريق تشيلسى الإنجليزى، مقابل 35 مليون يورو. ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدورى الإسبانى هذا الموسم، برصيد 74 نقطة، متفوقا بفارق 4 نقاط عن الغريم التقليدى برشلونة، صاحب المركز الثانى برصيد 70 نقطة، بعد مرور 33 جولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جائزة زامورا تحمل «كورتوا» على أعناق الليجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.