شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز تاريخى لـ«فليك» مع بايرن ميونخ بعد التتويج بكأس ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق هانزى فليك، المدير الفنى لفريق بايرن ميونخ، إنجازًا تاريخيًا بعد الفوز على باير ليفركوزن بنتيجة 4/2، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس الأول، والتتويج بلقب كأس ألمانيا على الملعب الأولمبى ببرلين. ونجح فليك فى قيادة بايرن ميونخ للفوز بلقب كأس ألمانيا للمرة الـ20 فى تاريخ النادى، وهو اللقب الثانى للفريق البافارى هذا الموسم بعد فوزه بلقب الدورى الألمانى الشهر الماضى. وذكرت شبكة «أوبتا» للإحصائيات أن هانزى فليك هو أول ألمانى على الإطلاق يفوز بثنائية الدورى والكأس كلاعب ومدرب، حيث بشكل عام، لم يحقق هذا الإنجاز سوى الكرواتى نيكو كوفاتش، المدير الفنى السابق لبايرن ميونخ، الذى سبق له الفوز بالثنائية كلاعب ومدرب مع الفريق البافارى.

ويملك هانزى فليك مدرب بايرن ميونخ فرصة كبيرة لاقتناص الثلاثية التاريخية هذا الموسم، حيث سيقود البافارى فى شهر أغسطس لاستكمال بطولة دورى أبطال أوروبا، علمًا بأنه فاز على تشيلسى فى ستامفورد بريدج بنتيجة 3/0، فى مباراة الذهاب للدور ثمن النهائى.

فى نفس السياق، تصدر النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكى، مهاجم بايرن ميونخ الألمانى، قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف فى كل البطولات خلال الموسم الجارى 2019-2020 بين لاعبى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى «بيج فايف».

وكشفت الإحصائية التى نشرتها شبكة «أوبتا» على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، أن ليفاندوفسكى رفع رصيده إلى 51 هدفا هذا الموسم بعدما سجل هدفين فى فوز بايرن ميونخ على نظيره باير ليفركوزن، بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة النهائية لكأس ألمانيا.

وجاء النجم تيمو فيرنر، هداف لايبزيج الألمانى والوافد الجديد لصفوف تشيلسى الإنجليزى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فى المركز الثانى برصيد 34 هدفا، يليه تشيرو إيموبيلى ثالثا برصيد 32 هدفا. ويأتى النجم الفرنسى الشاب كيليان مبابى، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسى، فى المركز الرابع لأفضل هدافى أوروبا بجميع المسابقات هذا الموسم برصيد 30 هدفا، حيث يتفوق الفرنسى بفارق هدف وحيد على النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالى الذى سجل 29 هدفا هذا الموسم بمختلف البطولات.

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