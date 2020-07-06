شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوجه إنذارًا شديد اللهجة لـ«فايلر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه اتحاد الكرة إنذارا شديد اللهجة للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى لتحذيره من قيادة المران عقب عودته اليوم من سويسرا دون إجراء المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا وانتظار نتيجة العينة للاطمئنان. جاء ذلك بعد إعلان جهاز الكرة أن فايلر سيبدأ قيادة الفريق بداية من غد الثلاثاء وهو ما اعترض عليه اتحاد الكرة واشترط ظهور سلبية التحليل للموافقة على قيادته المران وذلك وفقا لأكواد السلامة التى أعدتها اللجنة الطبية بوزارة الرياضة، وينتظر أن يعقد المدير الفنى جلسة مع الجهاز المعاون خلال الأيام المقبلة للاطلاع على التقرير الذى أعده الجهاز الفنى عن الفترة الماضية التى شهدت عودة الفريق للتدريبات ومستوى اللاعبين بجانب الاطمئنان على الإجراءات الاحترازية التى تم تطبيقها فى النادى بعد عودة الفريق للتدريبات، بجانب حسم مصير 10 لاعبين من المعارين ومن تقرر استبعادهم بنهاية الموسم، وكذلك معرفة آخر التطورات بشأن الصفقات الجديدة التى طلبها لتدعيم الفريق بعناصر قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

فى سياق آخر، نفى مجلس الأهلى مزاحمة الزمالك فى ضم دونجا لاعب بيراميدز وأكد أنه لا يدخل فى صفقات إلا إذا كان الفريق بحاجه إليها ونفى المجلس أيضا مفاوضات يوسف أوباما الذى ينتهى عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى.

وواصل الفريق الكروى الأول بالنادى تدريباته أمس استعدادا لاستكمال بطولة الدورى الممتاز، ومواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا والتى تقام فى سبتمبر المقبل، وعقد ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الصباحى أمس حرص خلالها على الحديث معهم بخصوص البرنامج التدريبى، والتأكيد على بعض الجوانب الفنية التى يرغب الجهاز الفنى فى تنفيذها، وبعدها خاض الفريق تدريبات قوية ركز الجهاز الفنى خلالها على الجانب البدنى، وتدريبات الكرة، كما قام بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، قامت الأولى بإجراء تدريبات بدنية، بينما خاضت المجموعة الثانية تقسيمة مصغرة وحمل كل لاعب أدوات خاصة بالتدريب وذلك ضمن برنامج تجهيز اللاعبين.

وأدى الرباعى محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس، وشاركوا فى الجزء الأول من المران قبل استكمال التدريبات مع مدرب الحراس وتنفيذ بعض الفقرات المتنوعة التى اشتملت على التصويب والعرضيات، فيما خاض حمدى فتحى ومحمد محمود، لاعبا الفريق برنامجهما التأهيلى فى الجيم، ثم استكملا تدريباتهما التأهيلية فى ملعب التتش. ويخوض حمدى فتحى ومحمد محمود، المرحلة الأخيرة فى البرنامج التأهيلى الخاص بهما، تمهيدا للعودة والمشاركة فى التدريبات الجماعية.

ويشتمل البرنامج التأهيلى للثنائى على جلسة مطولة فى الجيم، وتدريبات قوية فى ملعب التتش؛ من بينها جزء خاص بالكرة، تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائى التأهيل بالنادى.

وينهى حمدى فتحى ومحمد محمود برنامجهما التأهيلى للتعافى من الإصابة فى غضروف الركبة، والرباط الصليبى، على الترتيب.

من جانبه، أعرب على لطفى، حارس مرمى الفريق عن سعادته بالعودة للتدريب من جديد على استاد التتش بعد فترة التوقف الطويلة؛ بسبب جائحة كورونا التى اجتاحت العالم.

وقال لطفى: الأمر كان صعبًا للغاية، فقد ابتعدنا عن المباريات والتدريبات فى التتش لفترة ليست بالقصيرة، ولكننا جميعًا اجتهدنا كثيرًا من خلال التدريبات اليومية المنزلية التى كنا نخوضها خلال فترة الحظر.

وأوضح حارس مرمى الأهلى أن الأمور كانت تسير بشكل أكثر من رائع بفضل التنسيق مع الجهاز الفنى فى الحصول على الوحدات البدنية التدريبية اليومية، مؤكدًا أن توماس بنكيل مخطط الأحمال البدنية كان يرسل البرامج التدريبية للاعبين يوميا ويتابع معهم الأمور بشكل مكثف؛ للاطمئنان على جاهزية الجميع للعودة للتدريبات.

وأشار لطفى إلى أن العودة للمران الجماعى من جديد على التتش لها إيجابيات كثيرة، وفى مقدمتها الاستعداد بقوة لعودة النشاط المحلى والإفريقى مؤكدًا أن «قرار استئناف الدورى يوم 7 اغسطس أسعد الجميع خاصة أننا كنا ننتظر العودة سريعًا للمباريات».

Advertisements

وقال حارس الأهلى: «نحتاج لخوض بعض المباريات الودية خلال الفترة المقبلة؛ للاستعداد بشكل جيد للمنافسات المحلية والإفريقية، خاصة أن التدريب وحده لا يكفى لتجهيزنا، ومن ثم أتمنى أن نخوض مباريات ودية فى هذه الفترة لاستعادة الفورمة فنيًا وبدنيًا. وأضاف: الفترة الحالية صعبة جدًا؛ لأنها تحتاج إلى الالتزام فى كل شىء؛ سواء التدريبات أو النظام الغذائى أو التركيز فى تعليمات الجهاز الفنى أو النوم المبكر؛ للجاهزية التامة للمباريات وهو ما يركز عليه الجهاز الفنى فى محاضراته منذ العودة بعد فترة التوقف التى استمرت أكثر من 100 يوم».

وواصل على لطفى قائلا: «الجميع يقدر جيدًا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا؛ للعودة بقوة للمباريات واستكمال رحلة الدفاع عن لقب الدورى واستكمال مشوارنا الإفريقى بنجاح من أجل استعادة اللقب الإفريقى الغالى».

واستكمل: «بالطبع لدينا ارتباط مهم للغاية أمام الوداد المغربى فى سبتمبر المقبل ضمن نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، ولدينا دوافع كبيرة لتخطى هذه العقبة لقطع تذكرة التأهل إلى النهائى».

وعن قرار خوض جولة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة بدلًا من نظام الذهاب والإياب قال لطفى: «نحن لدينا هدف واحد فقط، وهو تخطى عقبة الوداد واستكمال المشوار حتى الوصول لمنصة التتويج وإسعاد جماهير الأهلى باستعادة عرش إفريقيا».

واختتم على لطفى تصريحاته بالتأكيد على أن لاعبى الأهلى يقدرون دعم ومساندة الجماهير لهم فى الحفاظ على لقب الدورى واستعادة بطولة دورى أبطال إفريقيا ويعملون بكل جد واجتهاد للحفاظ على لقب الدورى واستعادة اللقب الإفريقى ليكونا أفضل هدية للجماهير الوفية.