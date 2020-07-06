شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو يكسر عقدته مع يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، هدفا أمام تورينو، خلال مباراة الفريقين التى أقيمت على ملعب «أليانز ستاديوم»، أمس الأول، ضمن منافسات الجولة الـ30 من مسابقة الدورى الإيطالى.

وحقق يوفنتوس فوزه السابع على التوالى بعد فوزه فى الديربى أمام تورينو بنتيجة (4-1)، رافعا رصيده إلى 75 نقطة، ويبتعد عن لاتسيو بفارق سبع نقاط قبل خوض مباراته أمام ميلان فى نفس الجولة.

وأحرز رونالدو الهدف الثالث ليوفنتوس فى الدقيقة الـ61، بعدما أطلق تسديدة قوية من ركلة حرة ثابتة سددها لتسكن الكرة الزاوية اليمنى من مرمى تورينو بشكل رائع، رغم محاولة الحارس سالفاتورى سيريجو.

وتمكن صاحب الـ35 عاما من التسجيل عن طريق ركلة حرة لأول مرة بقميص يوفنتوس، وذلك بعد المحاولة الـ43 له مع فريق السيدة العجوز منذ الانتقال إليه قادما من ريال مدريد فى صيف 2018. ورفع رونالدو رصيده إلى 25 هدفًا مع يوفنتوس فى الدورى الإيطالى هذا الموسم (2019-2020)، وبات أول لاعب فى اليوفى يصل لهذا الرقم منذ الأرجنتينى عمر سيفورى فى موسم (1960-1961).

من جانبه، اعترف كريستيانو رونالدو بأنه كان فى حاجة إلى تسجيل الركلة الحرة أمام تورينو، قائلًا: «احتجت حقا إلى تسجيل هذه الركلة الحرة حتى أستعيد بعضا من الثقة».

وأضاف النجم البرتغالى: «كنا نعرف أنها ستكون مباراة صعبة، لكننا عملنا بجد وفزنا، والآن وضعنا الضغط على لاتسيو، حققنا هدفنا اليوم».

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واختتم صاروخ ماديرا تصريحاته: «لا يهم من يسجل الأهداف طالما أن الفريق يفوز، جميعنا فى حالة جيدة وسنحاول الفوز على ميلان، ستكون مباراة صعبة أخرى».