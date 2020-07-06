استعدادات مميزة لـ «جزيرة النزال»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستكمل العاصمة أبوظبي استعداداتها لانطلاق فعاليات «جزيرة النزال» المرتقبة في جزيرة ياس من 11 حتى 26 يوليو/ تموز الحالي، حيث توجه أكثر من 1500 شخص من القيّمين على الحدث وفريق العمل وموظفي جزيرة ياس إلى الحجر الصحي في المنطقة الآمنة للخضوع لسلسلة من التدابير والإجراءات الاحترازية المتعلقة بكوفيد-19.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «الاستعدادات لهذا الحدث مختلفة عن سابقاتها، فقد أثبتت أبوظبي قدرتها على استضافة أبرز الفعاليات الرياضية العالمية مثل يو إف سي وغيرها في الماضي. وفي ظل الظروف الراهنة، من الضروري وضع وتنفيذ معايير دولية لاستضافة فعاليات مماثلة، وتوحيد عمل الجهات الحكومية المعنية لإنشاء خطة عمل جديدة لقطاعي السياحة والرياضة، تتلاءم مع الظروف التي فرضها فيروس كوفيد-19 مع المحافظة على أمن وسلامة كل العاملين والمشاركين في هذا الحدث».