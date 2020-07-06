شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مميزة لـ «جزيرة النزال» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستكمل العاصمة أبوظبي استعداداتها لانطلاق فعاليات «جزيرة النزال» المرتقبة في جزيرة ياس من 11 حتى 26 يوليو/ تموز الحالي، حيث توجه أكثر من 1500 شخص من القيّمين على الحدث وفريق العمل وموظفي جزيرة ياس إلى الحجر الصحي في المنطقة الآمنة للخضوع لسلسلة من التدابير والإجراءات الاحترازية المتعلقة بكوفيد-19.
وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «الاستعدادات لهذا الحدث مختلفة عن سابقاتها، فقد أثبتت أبوظبي قدرتها على استضافة أبرز الفعاليات الرياضية العالمية مثل يو إف سي وغيرها في الماضي. وفي ظل الظروف الراهنة، من الضروري وضع وتنفيذ معايير دولية لاستضافة فعاليات مماثلة، وتوحيد عمل الجهات الحكومية المعنية لإنشاء خطة عمل جديدة لقطاعي السياحة والرياضة، تتلاءم مع الظروف التي فرضها فيروس كوفيد-19 مع المحافظة على أمن وسلامة كل العاملين والمشاركين في هذا الحدث».
كانت هذه تفاصيل خبر استعدادات مميزة لـ «جزيرة النزال» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.