شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الأهلى يعرض 4 لقطات من تدريب اليوم ويسأل الجماهير عن أفضلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر "فيس بوك" 4 صور تم إلتقاطها من التدريب الجماعى الذى خاضه الفريق، اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش، فى إطار استعدادات الفريق الأحمر لاستئناف مسابقة الدورى العام، المقرر عودتها يوم 7 أغسطس الجاري، وعلقت الصفحة الرسمية على الصور بتوجيه سؤال للجماهير، من أجل اختيار أفضل لقطة فيهم.

وجاءت الصورة الأولى بمصافحة لاعبان لبعضهم البعض بالطريقة الجديدة عن طريق "قبضة اليد" منعًا لإنتشار فيرس كورونا، وكان السلام بين السنغالى أليوبادجى وأحد لاعبى الفريق.

وفى اللقطة الثانية ظهر الأنجولى جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق، أثناء وضع كرة الأحمال فوق رأسه، دون أن يقوم بإمساكها ليتباها بقدرته على الاتزان.

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وفى اللقطة الثالثة ظهر محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق بـ"لوك جديد" حيث قام بصبغ شعره باللون الأصفر، وإلتقطت الصورة أثناء إشارته بالعلامة التى يحتفل بها عند إحراز الأهداف فى شباك الخصم.

وفى اللقط ةالرابعة، تواج كهربا بجوار صالح جمعة صانع ألعاب الفريق العائد حديثًا للتدريبات الجماعية، وبينهم المسافة التى تم اشتراطها من قبل اللجنة الطبية بالجبلاية لعدم انتقال فيرس كورونا، لاسيما وأن هناك علاقة صداقة وطيدة تربط الثنائى.