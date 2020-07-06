شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة في لايف الخليج 365: الأهلي يعفي بيبو من مهامه في لجنة التخطيط للتفرغ للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة في لايف الخليج 365 أن مجلس مجلس ادارة النادي الأهلي ممثلا في محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة أعفى خالد بيبو من مهام عمله في لجنه التخطيط بعد توليه رئاسة قطاع الناشئينـ بعد تواجده طوال الفترة الماضية في لجنة التخطيط التي يترأسها محسن صالح برفقة زكريا ناصف، والتي اتخذت معظم القرارات التي تخص كرة القدم في النادي الأهلي طوال الفترة الماضية.

وأكد شبانة في لايف الخليج 365 أن اعفاء بيبو من مهامه في لجنة التخطيط جاء للتفرغ لتطوير قطاع الناشئين ،والذي تحاول الإدارة الحمراء اعادته لسابق عهده لكي ينجح في إفراز عناصر جيدة لفريق الكرة الأول.

وأضاف شبانة أن ادارة الأهلي حاليا مدي جدوى اضافة عنصر جديد للجنه التخطيط، ام سيتم الاكتفاء بالثنائي محسن صالح وزكريا ناصف خلال الفترة المقبلة.

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الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.