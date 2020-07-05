رياضة | نيوكاسل يتعادل أمام ووست هام في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نيوكاسل يتعادل أمام ووست هام في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل نيوكاسل يونايتد مع وست هام بنتيجة 2-2 اليوم، الأحد، في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

تقدم وست هام مرتين بهدفين سجلهما ميشيل أنطونيو وتوماس سوسيك في الدقيقتين الرابعة و65 وتعادل نيوكاسل في المرتين بهدفين سجلهما ميجيل ألميرون وجونجو شيلفي في الدقيقتين 17 و67

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني عشر مقابل 31 نقطة لوست هام في المركز السادس عشر.