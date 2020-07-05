رياضة | اتحاد الكرة السعودي يصدر قرار ناري تجاه اللاعبين الأجانب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة السعودي يصدر قرار ناري تجاه اللاعبين الأجانب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، منع أنديته من التفاوض أو إبرام عقود جديدة مع أي لاعب أجنبي يرفض تمديد عقده، حتى التاريخ الجديد لنهاية الموسم الحالي من الدوري المحلي.

بحسب صحيفة الرياضية على تويتر، اليوم الأحد: "قرار اتحاد الكرة السعودي نص على أنه إذا كان تاريخ انتهاء صلاحية العقد في تاريخ الانتهاء الأصلي لموسم 2019-2020، فسيتم تمديد صلاحية هذا العقد حتى تاريخ الانتهاء الجديد للموسم".

وأضافت: "إذا كان تاريخ بدء العقد يتزامن مع تاريخ البدء الأصلي لموسم 2020-2021، يتم تأجيل تاريخ البدء حتى التاريخ الجديد لبداية موسم 2021".

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ورفض عدد من اللاعبين الأجانب تمديد عقودهم حتى نهاية الموسم الحالي، مطالبين بتوقيع عقد جديد لمدة عام على الأقل، وفي مقدمتهم حارس مرمى نادي النصر، الأسترالي برادلي جونز.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، منح الأندية حق تمديد العقود المنتهية حتى نهاية الموسم الحالي دون الارتباط بموعد محدد شريطة موافقة جميع الأطراف.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، أعلن استئناف منافسات الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين في 4 من أغسطس المقبل، ويستمر حتى 9 من سبتمبر وذلك بعد فترة توقف طويلة بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد.