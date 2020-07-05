- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سوانزي سيتي يفوز بثنائية على شيفيلد وينزداي في التشامبيونشيب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يوليه 2020
فاز فريق سوانزي سيتي على ضيفه شيفيلد وينزداي 2/1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة 41 من منافسات دوري البطولة الإنجليزية لكرة القدم (دوري الدرجة الأولى).
وسجل هدفي سوانزي ريان بريوستر في الدقيقة 52 وأندريه أيو في الدقيقة 66 من ركلة جزاء، فيما سجل هدف شيفيلد وينزداي أندي نوهي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.
ورفع سوانزي رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد شيفيلد وينزداي عند 52 نقطة في المركز الرابع عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر سوانزي سيتي يفوز بثنائية على شيفيلد وينزداي في التشامبيونشيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.