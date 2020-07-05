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سوانزي سيتي يفوز بثنائية على شيفيلد وينزداي في التشامبيونشيب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يوليه 2020

فاز فريق سوانزي سيتي على ضيفه شيفيلد وينزداي 2/1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة 41 من منافسات دوري البطولة الإنجليزية لكرة القدم (دوري الدرجة الأولى).

وسجل هدفي سوانزي ريان بريوستر في الدقيقة 52 وأندريه أيو في الدقيقة 66 من ركلة جزاء، فيما سجل هدف شيفيلد وينزداي أندي نوهي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

ورفع سوانزي رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد شيفيلد وينزداي عند 52 نقطة في المركز الرابع عشر.

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