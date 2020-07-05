شكرا لقرائتكم وفاة رجاء الجداوي .. عارضة الأزياء الجميلة تلحق بساحر الثلاث خشبات حسن مختار (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحلت صباح اليوم الأحد الموافق 5/7/2020 الفنانة القديرة رجاء الجداوي عن عمر يناهز 82 عاماً، بعد معاناة استمرت لمدة 43 يوماً مع فيروس كورونا المستجد، وأعلنت خبر الوفاة اليوم أميرة حسن مختار، الابنة الوحيدة للفنانة رجاء الجداوي والكابتن حسن مختار، الذي كان يعرف بساحر الثلاث خشبات.

رجاء الجداوي



زواج الكابتن حسن مختار، من الفنانة رجاء الجداوي ، جاء بعد قصة حب، أضافت جديداً لقصص تزواج الفن بالرياضة، فكانت وقتها تعمل الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عارضة أزياء وممثلة، والتقاها الكابتن حسن مختار لأول مرة في فى السودان أثناء مشاركتها فى مسرحية مع خالتها تحية كاريوكا بعنوان "روبابيكيا"، وكان هو يلعب مباراة هناك.

كلاعب ماهر، سدد الكابتن حسن مختار أول تسديدة للفنانة رجاء الجداوي أثناء عودتهم إلى مصر، صارحها برغبته فى الزواج منها، وبالفعل تزوجا بعد العودة للقاهرة.

رجاء الجداوي وحسن مختار

حسن مختار، حقق العديد من الإنجازات كحارس مرمى للدراويش، وبعدها كمدرب حراس الإسماعيلى والمنتخب القومى السابق، حتى حاز على لقب أفضل حارس مرمى في مصر والعالم العربي.

من الأمور الطريفة في مشوار حسن مختار الكروي، أنه بدأ حياته كلاعب جمبارجمباز بنادى بورفؤاد، وأثناء تدربه لفتت مرونته وموهبته نظر المدير الفنى لفريق بورفؤاد ليطلب منه مشاركته فى أحد تدريبات الفريق، ليكتشفه كحارس مرمى مميز يمتلك موهبة غير مسبوقة فى هذا المركز، لتبدأ مسيرة كروية طويلة من التألق الكروي لحسن مختار.

حسن مختار

حسن مختار من مواليد 26 يناير 1944 فى بور فؤاد ببورسعيد لعب كحارس مرمى لأول مرة فى نادى بور فؤاد موسم 63/64 ثم مع نادى القناة، وكان النادى الأخير قد هبط من الدورى الممتاز إلى دورى الدرجة الثانية، ونتيجة وجود حسن مختار حارسا لمرماه عاد للصعود إلى الدورى الممتاز.

درب الاسطورة حسن مختار أساطير في مركز حراسة المرمى، كإكرامى الكبير، وثابت البطل، وعادل المأمور، وأحمد شوبير، وأحمد ناجى، وأيمن طاهر، ونادر السيد، ومصطفى كمال، وطارق سليمان، واكتشف عصام الحضري.

توفي حسن مختار قبل أربعة سنوات واربعة شهر من وفاة رجاء الجداوي، التي صعدت اليوم إلى الرفيق الأعلى اليوم، لتجاور زوجها الحبيب، بعد أعوام من الفراق.

رجاء الجداوي

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حسن مختار