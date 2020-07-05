شكرا لقرائتكم غوارديولا واثق من إلغاء العقوبة المفروضة على سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أنه واثق من إلغاء محكمة التحكيم الرياضية العقوبة المفروضة على ناديه المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتي تقضي بحرمانه من المنافسة على المستوى الأوروبي لمدة عامين بسبب مخالفة لوائح اللعب المالي النظيف التي وضعها الاتحاد الأوروبي للعبة الشعبية.

وفي يونيو الماضي نظرت محكمة التحكيم الرياضية في الطعن الذي قدمه مانشستر سيتي الذي ينتظر خوض مباراة إياب ثمن نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، ضد العقوبة ويتوقع أن تصدر قرارا في القضية بحلول 13 يوليو الجاري.

وفي فبراير شباط الماضي أقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بأن سيتي ارتكب مخالفات مالية كبيرة ولم يتعاون مع تحقيقات الاتحاد القاري في القضية ومن ثم فرض عليه الإيقاف إلى جانب غرامة مالية بقيمة 30 مليون يورو .

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وقال غوارديولا في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام بريطانية: نحن على أهبة الاستعداد. ولدي ثقة كبيرة بأنه سيتم السماح لنا بالمنافسة في دوري أبطال أوروبا لأننا نريد التواجد في البطولة خلال هذين العامين، وفي 13 يوليو سنعرف القرار. ومن أجل النادي وجميع العاملين به واللاعبين والجميع وأفراد الطواقم فنحن كناد نأمل بالاستمرار في النمو والتقدم خلال الأعوام المقبلة.

وفي حالة الحرمان من اللعب في الدوري الأوروبي فإن سيتي سيخسر ما يصل إلى 100 مليون يورو تتراوح ما بين أموال الجوائز وحقوق البث وتذاكر المباريات وإيرادات أخرى.

وتهدف قواعد اللعب المالي النظيف إلى تحقيق التوازن بين مصروفات الأندية وإيراداتها ومن ثم عدم السماح بوجود خسائر كبيرة في الأندية جراء الانفاق بصورة مبالغ فيها على اللاعبين.