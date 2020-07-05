بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم 5-7-2020 في الدوري الإنجليزي

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم أفضل خدمة للجماهير نرصد لكم مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر اليوم الأحد الموافق 5-7-2020 في إطار مواجهات الأسبوع الـ 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ستنطلق مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في تمام الساعة الـ 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد وسيقود اللقاء الحكم بول تيرني، بينما ستذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق

الرياضي حسن العيدروس.

ونجح ليفربول في حسم لقب الدوري الإنجليزي قبل جولتين، وستكون مباراة اليوم مجرد "تحصيل حاصل"، بينما يأمل أستون فيلا في الخروج بنتيجة إيجابية للابتعاد عن قاعد جدول الترتيب والهروب من شبح الهبوط إلى دوري القسم الأول.

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