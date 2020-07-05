صلاح يشارك مع ليفربول ضد أستون فيلا رغم وفاة أحد افراد عائلته

تلقى جناح المنتخب المصري محمد صلاح، صدمة، قبل ساعات قليلة، من مشاركته مع فريقه ليفربول ضد أستون فيلا، بالجولة الـ33 من الدوري الانجليزي الممتاز.
وتوفيت اليوم السيدة منصورة حامد غالي، “عمة” لاعب ليفربول محمد صلاح، بعد صراع مع المرض.
وتم تشييع جنازة “عمة” محمد صلاح، بمسقط رأسه بمدينة “نجريج” بمحافظة طنطا، في غياب الدولي المصري، بسبب تواجده بصحبة فريقه ليفربول بإنجلترا، وارتباطه بأداء مباراة اليوم ضد أستون فيلا، بالدوري الانجليزي الممتاز.
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