شاهد أهداف مباراة ريال مدريد وأثلتيك بيلباو في الدوري الاسباني، ضمن مباريات اليوم الاحد 5-7-2020 لحساب الجولة الـ 34 بالدوري الإسباني.

نُقلت مباراة “ريال مدريد وأثلتيك بيلباو” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما نُقلت على قناة لاليجا تي ڤي بار، وقناة موڤي ستار لا ليجا 1.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش، 14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت السعودية، على ملعب أثلتيك بيلباو “سان ماميس“.

وحقق ريال مدريد فوزًا صعبًا على مضيفه أتلتيك بلباو بهدف وحيد،أحرز هدف المباراة قائد الفريق سيرجيو راموس في الدقيقة 73، من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء إثر عرقلة تعرض لها المدافع البرازيلي مارسيلو داخل منطقة جزاء بلباو.

وبهذا، سجل ريال مدريد انتصاره السادس على التوالي محققًا العلامة الكاملة منذ استئناف منافسات “الليجا”، بعد التوقف بسبب جائحة كورونا.، وعزز الريال بذلك صدارته برصيد 77 نقطة، ليبتعد مؤقتًا عن مطارده برشلونة بفارق سبع نقاط.

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إليكم أهداف مباراة ريال مدريد وأثلتيك بيلباو في الدوري الاسباني

هدف ريال مدريد “راموس” ركلة جزاء 1-0

لقطات من المباراة..

فيديو لقطة ركلة الجزاء

فرصة وليامز

فرصة كريم بنزيمة

فرصة لبنزيمة وتصدي من حارس بيلباو

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