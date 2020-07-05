رياضة | برشلونة يضع خطة لضم نجم إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 05:30 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يضع خطة لضم نجم إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يرفض الانصياع لمطالب إنتر ميلان الإيطالي في صفقة التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم الفريق الإيطالي.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة لن يقوم بتفعيل الشرط الجزائي في عقد لاوتارو مارتينيز البالغ 111 مليون يورو الذي سينتهي يوم الثلاثاء المقبل.

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وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن النادي الكتالوني يسعى للتفاوض مع إنتر ميلان عقب نهاية بطولة الدوري الإيطالي في شهر أغسطس المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يعتمد على رغبة النجم الأرجنتيني في الإنتقال إلى صفوفه وبالتالي أن يضغط على إدارة ناديه الإيطالي من أجل التوصل لإتفاق مع برشلونة على ضمه.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يرة أن دفع مبلغ 65 مليون يورو سيكون كافي لإبرام هذه الصفقة مع إمكانية التخلي عن أحد نجومه والذي من المتوقع أن يكون جونيور فيربو أو إيمرسون المعار إلى صفوف ريال بيتيس.