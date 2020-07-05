رياضة | صلاح أساسيًا ضمن تشكيلة ليفربول لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 05:30 مساءً - انت الان تقراء خبر صلاح أساسيًا ضمن تشكيلة ليفربول لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق أستون فيلا على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتوج فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة الـ31 بعد خسارة مانشستر سيتي من تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : أليسون.

خط الدفاع : الكسندر ارنولد - فان دايك - جوميز - روبرتسون.

Advertisements

خط الوسط : فابينهو - نابي كيتا - اوكسليد تشامبرلين.

خط الهجوم : ساديو ماني - محمد صلاح - اوريجي

وخسر الريدز مباراته الماضية أمام فريق مانشستر سيتي بنتيجة أربعة أهداف نظيفة على ملعب الاتحاد.