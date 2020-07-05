شكرا لقرائتكم الزمالك يطلب من الرجاء إعادة أحداد بسبب بند 30 يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسلت إدارة الكرة بنادى الزمالك، خطابا رسميًا إلى الرجاء المغربى، شهد المطالبة خلاله بإخلاء طرف المغربى حميد أحداد، مهاجم الفريق الأبيض المعار للفريق المغربى، وذلك لعدم تفعيل بند الشراء النهائى فى 30 يونيو الماضى، حيث يتواجد بندًا فى عقد إعارة اللاعب من الزمالك إلى الرجاء بمنح الفريق المغربى فى شراء اللاعب بشرط تفعيل ذلك البند قبل نهاية الشهر الماضى وهو ما لم يحدث حيث لم يرسل الرجاء المغربى إلى إدارة قلعة ميت عقبة، أية خطابات يطالب فيها بتفعيل ذلك البند.

وطالبت إدارة الكرة بنادى الزمالك النادى المغربى إخلاء طرف حميد أحداد، من أجل العودة لقلعة ميت عقبة خلال الفترة المقبلة بصورة رسمية عقب نهاية الإعارة مباشرة وسيحدد مسئولى الزمالك مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، مستقبل أحداد خاصة لتلقيه عددًا من العروض من الدورى المغربى لضمه بشكل نهائى من الزمالك حيث سيتم مناقشة اللاعب فى تلك العروض من أجل حسم مصيره خلال الفترة المقبلة عقب نهاية الإعارة إلى الرجاء.

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وتناقش إدارة الكرة بنادى الزمالك مع كارتيرون خلال الفترة الجارية كافة الأمور الخاصة بموقف اللاعبين المعارين إلى الأندية الأخرى، من أجل حسمها خلال الفترة المقبلة بشكل نهائى، خاصة فى ظل حرص إدارة الكرة بقلعة ميت عقبة على الانتهاء مبكرًا من الترتيب لشكل قائمة الفريق فى الموسم المقبل حيث سيتم حسم كافة الأمور مع الفرنسى باتريس كارتيرون.

ومن المقرر، أن يدخل فريق الزمالك ذلك المعسكر نهاية الأسبوع الجارى، بسبب انتظار خضوع اللاعبين للمسحة الثانية الخاصة بفيروس كورونا، والتى سيخضع لها الفريق بعد غد الثلاثاء، على أن يتم استبعاد أى حالة بالفريق مصابة بذلك الفيروس حيث سيتم استبعاد مصطفى فتحى صانع ألعاب الأبيض، لحين تعافيه من الإصابة، بينما سيتم تحديد مدى إمكانية ضم محمد عواد حارس الفريق، وفقًا لنتائج المسحة الثالثة التى سيجريها خلال الأسبوع الحالى بعدما جاءت المسحة الثانية الخاصة به نتائجها سلبية بعدما تعرض للإصابة بالفيروس ثم تعافى منه ولكنه سيخضع لمسحة ثالثة للتأكد من تعافيه تماما من ذلك الفيروس قبل تواجده مع الفريق الأبيض خلال المرحلة المقبلة، حيث أجرى تحليلا منفردًا كشف إصابته بفيروس كورونا قبل أن يقوم بالخضوع لمسحة ثانية أكدت سلبية التحاليل الخاصة به.