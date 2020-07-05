وزارة الرياضة الجزائرية تتواصل مع لاعبيها العالقين بسبب كورونا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية، تواصلها الدائم مع لاعبيها من مختلف الرياضات، والعالقين خارج الجزائر منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، بسبب توقف حركة الرحلات الجوية بين البلدان.
وأكد سيد علي خالدي وزير الشباب والرياضة الجزائري، تواصله الشخصي مع كافة اللاعبين
وشدد الوزير الجزائري، على تواصله مع توفيق مخلوفي "العداء الجزائري"، والمتواجد في جنوب إفريقيا منذ فترة ظهور كورونا، وحالت الظروف دون عودته ليخرج في الساعات الماضية موجهاً انتقادات حادة لسلطات بلاده لعدم إجلائه حتى الآن وامتداد فترة بقاؤه خارج الجزائر إلى أربعة أشهر.
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