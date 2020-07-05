وزارة الرياضة الجزائرية تتواصل مع لاعبيها العالقين بسبب كورونا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية، تواصلها الدائم مع لاعبيها من مختلف الرياضات، والعالقين خارج الجزائر منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، بسبب توقف حركة الرحلات الجوية بين البلدان.

وأكد سيد علي خالدي وزير الشباب والرياضة الجزائري، تواصله الشخصي مع كافة اللاعبين

في أمريكا الجنوبية أو دول القارة الإفريقية، لتذليل أية عقبات قد تواجه أحدهما خلال خلال فترة تواجده، مشيراً إلى أن عودتهم على الفور ستتم في الوقت الذي يتم إلغاء حظر الرحلات الجوية بين البلدان، كون أن تلك الفترة توصف بالاستثنائية.وشدد الوزير الجزائري، على تواصله مع توفيق مخلوفي "العداء الجزائري"، والمتواجد في جنوب إفريقيا منذ فترة ظهور كورونا، وحالت الظروف دون عودته ليخرج في الساعات الماضية موجهاً انتقادات حادة لسلطات بلاده لعدم إجلائه حتى الآن وامتداد فترة بقاؤه خارج الجزائر إلى أربعة أشهر.