رياضة | تعرف على اللاعبين الأعلى سعرًا في الدوري المصري بعد جائحة "كورونا"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 03:27 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على اللاعبين الأعلى سعرًا في الدوري المصري بعد جائحة "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الفترة الحالية تغييرات كبيرة وتراجع في القيمة التسويقية لمعظم لاعبي الدوري المصري، وذلك بسبب توقف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي، نتيجة انتشار فيروس كورونا، والذي أثر بشكل سلبي على أسعار وقيمة اللاعبين في مختلف بلدان العالم.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير اللاعبين الأعلي سعرًا في الدوري المصري وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" الشهير:-

1- رمضان صبحي (مصر / الأهلي) – 3.20 مليون يورو

2- كريستيان بينافينتي (بيرو / بيراميدز) – 3.20 مليون يورو

3- فرجاني ساسي (تونس / الزمالك) – 2 مليون يورو

4- وليد أزارو (المغرب / الأهلي) – 1.80 مليون يورو

5- محمد الشناوي (مصر / الأهلي) – 1.70 مليون يورو

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6- عبد الله السعيد (مصر / بيراميدز) – 1.60 مليون يورو

7- علي معلول (تونس / الأهلي) – 1.40 مليون يورو

8- إيريك تراوري (بوركينا فاسو / بيراميدز) – 1.40 مليون يورو

9- ويلفريد كانون (كوت ديفوار / بيراميدز) – 1.40 مليون يورو

10- أحمد الشناوي (مصر / بيراميدز) – 1.30 مليون يورو

يذكر أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري حددت السابع من اغسطس المقبل موعدًا نهائيًا لإستئناف النشاط الكروي في مصر وعودة بطولة الدوري الممتاز، على أن تبدأ بالمباريات المؤجلة بالبطولة أولًا.

ويتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، بفارق 16 نقطة كاملة عن فريق المقاولون صاحب المركز الثاني برصيد 33 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 32 نقطة، ويأتي الزمالك بالمركز الرابع برصيد 31 نقطة.