على رأسهم وزير الشباب والرياضة.. رياضيون ينعون رجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نعى مجموعة من الرياضيين ، الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، والتي وافتها المنية في الساعات الاولى من صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، حيث كانت قد دخلت العناية المركزة قبل أيام اثر الإصابة بفيروس كورنا المستجد (كوفيد -19).

ونعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الرحلة قائلاً:" جمعتنى العديد من الظروف بالراحلة القديرة رجاء الجداوي ولعل أبرزها كان احتفالنا بأبنائنا من ذوى الهمم فى احتفالية قادرون باختلاف والتى كان للفنانة القديرة دورها الكبير فى إنجاح هذا الحدث ولاقت حينها الفنانة القديرة إشادة السيد رئيس الجمهورية على دورها الوطنى وتاريخها الفنى المشرف الحافل بالانجازات.

وأضاف صبحي "ندعو الله عز وجل ان يتغمد الراحلة بالمغفره والرحمه وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان".

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ونعى عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق الفقيدة عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلاً : خالص عزائي لوفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي رحمها الله وألهم أهلها الصبر والسلوان:

ونعى أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق الفنانة الراحلة وقال "رحم الله الفنانة المحترمة رجاء الجداوي".

ونعي شريف إكرامي حارس الأهلي وقائده الفيدة عبر حسابه على "تويتر" قائلاً :رحم الله الفنانه الجميله رجاء الجداوي زوجة مدربي القدير ك/حسن مختار رحمه الله تقبلها الله بواسع رحمته و اسكنها فسيح جناته و رزق اسرتها و ذويها الصبر و الاجر و الثبات،نسألكم الدعاء.