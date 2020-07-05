شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية قوية وتقسيمة في مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الأحد، على ملعب التتش؛ استعداداً لاستكمال مباريات الدوري الممتاز.
وعقد ديفيد سيزا، المدرب العام، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، شرح خلالها البرنامج التدريبي، والتأكيد على بعض الجوانب الفنية التي يرغب الجهاز الفني في تنفيذها.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، تم تعقيم ملعب التتش، وأدوات التدريب وقوائم المرميين، قبل انطلاق المران، ضمن الإجراءات الاحترازية، التي يقوم الأهلي بتنفيذها؛ حرصا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية، وفقا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة.
وركز الجهاز الفني خلال المران على الجانب البدني، وتدريبات الكرة، وقسم اللاعبين إلى مجموعتين: قامت الأولى بإجراء تدريبات بدنية، بينما خاضت المجموعة الثانية تقسيمة مصغرة، وحمل كل لاعب أدوات خاصة بالتدريب وذلك ضمن برنامج تجهيز اللاعبين.
وخاض الثنائي حمدي فتحي ومحمد محمود جلسة في الجيم، ثم استكملا تدريباتهما التأهيلية في ملعب التتش، على هامش مران الفريق.
ويؤدي حمدي فتحي ومحمد محمود المرحلة الأخيرة في البرنامج التأهيلي الخاص بهما، تمهيدا للعودة والمشاركة في التدريبات الجماعية.
ويشتمل البرنامج التأهيلي للثنائي على جلسة مطولة في الجيم، وتدريبات قوية في ملعب التتش؛ من بينها جزء خاص بالكرة، تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي.
وينهي حمدي فتحي ومحمد محمود برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة في غضروف الركبة، والرباط الصليبي، على الترتيب.
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