شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقي للتايكوندو ينظم «ويبينار» دوليًا في 8 مواضيع مهمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقي للتايكوندو برئاسة اللواء أحمد الفولي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، عن تنظيم ورشة عمل أونلاين (ويبينار) خلال الفترة من 24 إلى 26 يوليو الجاري، من الساعة 11 صباحًا إلى الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتشمل ورشة العمل 8 مواضيع مهمة، هي: التسجيل، وإدارة المسابقات، وقوانين منافسات الكيروجي، وتاريخ الاتحاد الأفريقي للتايكوندو، وآداب وأخلاقيات التايكوندو، وإدارة الأندية، والحماية ودور المدرب، وأسئلة وإجابات عن قوانين المسابقات وإدارة المسابقات.

ويقام الويبينار من أجل استمرار النشاط التدريبي للاتحاد الأفريقي، خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث تم تأجيل أو إلغاء كافة البطولات في الفترة الحالية.

ويهدف الاتحاد الأفريقي برئاسة اللواء أحمد الفولي، الوصول إلى كل المهتمين الذين من الممكن أن يستفيدوا من ورشة العمل، سواء كانوا مدربين أو حكامًا دوليين أو إداريين، أو حتى أولياء أمور، حيث اإن التسجيل في الويبينار مفتوح للجميع باشتراك قدره 15 دولارًا.

وتعد هذه الورشة فرصة رائعة لتحديث المعلومات الخاصة بمجال التايكوندو، بهدف المساعدة في تطوير رياضة التايكوندو.

ويحاضر في الويبينار مجموعة مختارة من أفضل المحاضرين الدوليين، هم: عزة الفولي، مديرة التسجيل بالاتحاد الدولي، ومحمد شعبان، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي، وسونج تشول كيم، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي، ويوسف بن على، رئيس لجنة التعليم بالاتحاد الأفريقي، وبالا ديي، رئيس الاتحاد السنغالي وعضو لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي، وعلي نور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي، ووليد جودة، عضو لجنة التعليم بالاتحاد الدولي، ومحمود شلبي، محاضر بالاتحاد الدولي، وشيكا ياجازي، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي، وهشام فضال، التسجيل بالاتحاد الدولي.

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