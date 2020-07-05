شكرا لقرائتكم وزير الرياضة ناعيا رجاء الجداوى: كان لها دور وطنى وتاريخ فنى حافل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بخالص الحزن والأسى وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، والتي وافتها المنية في الساعات الاولى من صباح اليوم، وقال صبحي جمعتنى العديد من الظروف بالراحلة القديرة رجاء الجداوي ولعل أبرزها كان احتفالنا بأبنائنا من ذوى الهمم فى احتفالية قادرون باختلاف والتى كان للفنانة القديرة دورها الكبير فى إنجاح هذا الحدث ولاقت حينها الفنانة القديرة إشادة السيد رئيس الجمهورية على دورها الوطنى وتاريخها الفنى المشرف الحافل بالانجازات.

وقال صبحي ندعو الله عز وجل ان يتغمد الراحلة بالمغفره والرحمه وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

وأعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوى وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية ، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عامًا.

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وأجرت الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل"pcr"، الأولى كانت بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا النتيجة إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجتها، إيجابية.

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.