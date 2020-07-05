شكرا لقرائتكم عصام الحضرى يواصل التدريبات البدنية الشاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والزمالك السابق ومنتخب مصر، تدريباته البدنية الشاقة، ونشر السد العالي صوراً عبر حسابه الشخصي على انستجرام خلال قيامه بعدة تدريبات بدنية في حديقة منزله، عصام الحضري أصبح أكبر لاعب سناً يشارك فى بطولات كأس العالم يوم 25 يونيو 2018 ، بعدما شارك فى مباراة مصر والسعودية بمونديال روسيا بسن الـ45 عاما و161 يوماً ليحطم رقم الكولومبى فاريد موندراجون الذى كان أكبر لاعب سناً يشارك فى أى مباراة فى بطولات كأس العالم، وذلك عندما شارك فى مونديال 2014 بالبرازيل وعمره 43 عاماً وثلاثة أيام، وقد تصدى لركلة جزاء بطريقة رائعة فى المباراة التى فاز بها الخضر بنتيجة (2-1).

وصنع الحضري تاريخه الأكبر مع الأهلى نادى القرن الأفريقى، حيث قاد الفريق الأحمر للاستحواذ على أغلب البطولات التى يشارك فيها سواء المحلية أو الأفريقية، وحقق معه 23 لقبا تنوعت ما بين 8 ألقاب للدورى المصرى بدأت مع موسمه الأول 1996-1997، وحتى قبل رحيله عنه عام 2008، و3 ألقاب لكأس مصر، و4 للسوبر المصري، بجانب لقبين لبطولة النخبة العربية 1997، و1998، و3 ألقاب لدورى أبطال أفريقيا 2001 و2005 و2006، ومثلها للسوبر الأفريقى، بجانب برونزية كأس العالم للأندية 2006.

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وأكد الحضرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه لم يتلقى أى عرضًا للعودة للملاعب من جديد، وإنه فى الفترة الحالية يصب تركيزه على مساعدة الحراس واللاعبون الذين يلجئون إليه لخوض تدريباتهم.

تابع السد العالى حديثه، إنه مازال لم يعلن إعتزال الساحرة المستديرة بشكل رسمى، إلا أن الوضع الحالى على الساحة الرياضية لا يساعد على النجاح، الأمر الذى دفعه للتركيز فى مجال التدريب والعمل على تقديم خبراته لمن يتدربون تحت إشرافه.