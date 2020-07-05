شكرا لقرائتكم مسئولو استاد القاهرة يؤكدون للجبلاية جاهزية الملعب نهاية يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو هيئة استاد القاهرة الدولي، للجنة الخماسية المكلفة لإدراة اتحاد الكرة ، علي جاهزية أرض الملعب قبل نهاية شهر يوليو الجاري، قبل انطلاق بطولة الدوري في 7 أغسطس المقبل ، حيث جار الانتهاء من صيانة الملعب وزراعة البذور الصيفية ليصبح الاستاد جاهزاً لاستضافة المباريات بشكل طبيبعى

واستغل المسئولون فترة توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس الماضي لإجراء بعض التطويرات وأعمال الصيانة وزراعة البذور الصيفية لأرضية الملعب، والتى بدأت فى الطرح خلال الفترة الحالية.

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كما قرر اللواء على درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة، اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للعاملين والموظفين بالهيئة لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد، حيث تقرر منع دخول أى شخص لا يرتدى الكمامة إلى استاد القاهرة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة للاستعانة ببوابات تعقيم إلكترونية من أجل الحد من انتشار الفيروس وتعقيم الأشخاص الداخلين للاستاد.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اجتمع مؤخراً بأعضاء مجلس إدارة هيئة استاد القاهرة لوضع التصور النهائى للمشروعات الاستثمارية المقترح تنفيذها داخل الهيئة، والذى جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإتاحة الاستخدام المجتمعى لهيئة استاد القاهرة ومنشآتها الرياضية الملحقة بعد تأهيلها وتحديثها ورفع كفاءتها، وتناول الاجتماع الدراسة الخاصة بالمشروعات المقترحة المقرر إقامتها وتطويرها والتى توفر الخدمات المختلفة للمرتادين اجتماعيا ورياضيا وترفيهيا وصحيا، الأمر الذى يعمل على تنمية موارد هيئة الاستاد وتطويره بصفة مستمرة ودائمة.