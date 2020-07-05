شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ يجتمع بالشيخ بعد مران الأهلي وتدريبات إضافية للشناوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة منفردة مع أحمد الشيخ لاعب الفريق على ملعب التتش استعدادا لاستكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز ومواجهة المغربي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا ، وتحدث عبد الحفيظ مع الشيخ في عدة أمور فنية بعد المران الذى قاده ديفيد سيزا المدرب العام، وباقي افراد الجهاز المعاون للسويسري رينيه فايلر المتواجد حالياً في بلاده لقضاء أجازة عدة أيام هناك ، واشتمل المران على جزء بدني والتركيز بشكل اكبر على تدريبات الكرة وتنفيذ الجوانب الفنية والخططية وحرص سيزا على الحديث مع اللاعبين اكثر من مرة خلال المران

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فيما خاض محمد الشناوي حارس الفريق تدريبات إضافية في نهاية المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، وشارك الشناوي في المران الجماعي وتدريبات الحراس، وعقب نهاية المران الذي استمر ساعة ونصف خاض الشناوي تدريبات إضافية وقام بالجري حول الملعب، وكان رباعي حراسة المرمى الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، قد خاضوا تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس اشتملت على التصويب والكرات العرضية.

وإستأنف فريق الأهلي تدريباته، مساء أمس السبت، على ملعب التتش بالجزيرة بعدما سبق ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات خلال يومي الخميس والجمعة وذلك في إطار البرنامج الذي تم وضعه للفريق خلال فترة الإعداد الحالية.