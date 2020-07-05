شكرا لقرائتكم خالد بيبو : تحية لكل إنسان مشغول بنفسه وتارك خلق الله فى حالهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادى الاهلى رسالة غامضة عبر حسابه على انستجرام فى أول ظهور له عقب توليه المنصب الجديد حيث كتب : "تحية لكل إنسان مشغول بنفسه وتارك خلق الله فى حالهم" ، وطلبت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الاهلي تصوّراً من خالد بيبو الذى تم تعيينه مؤخراً رئيساً لقطاع الناشئين في القلعة الحمراء ويتضمن التقرير رؤية لبيبو عن القطاع وإحتياجاته وكيفية النهوض به الفترة المقبلة بما يساعده على تقديم عناصر واعدة للفريق الأول ويأتي ذلك بعدما اعتمد مجلس إدارة النادي في اجتماعه الأخير تصور لجنة التخطيط للكرة الخاص بقطاع الناشئين في الموسم الجديد، وتعيين خالد بيبو رئيسًا للقطاع وتكليفه بتشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للفرق ومدرسة الكرة والعرض على لجنة التخطيط في الاجتماع القادم ليحل خالد بيبو محل فتحي مبروك الذى رحل من هذا المنصب.

من ناحية أخرى ، رحّب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى ، بمواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا من مباراة واحدة وعلى ملعب محايد، حسبما أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، وقال إن الظروف الحالية تستلزم على الجميع ضرورة مساندة الكاف من أجل عودة النشاط واستئناف ما تبقى من دورى الأبطال، موضحاً أن إقامة نصف النهائى فى سبتمبر المقبل من مباراة واحدة وفى بلد مُحايد يحقق مبدأ تكافؤ الفرص طالما تم تطبيقه على الفرق الأربعة التى وصلت للمربع الذهبي.

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وأشار عبد الحفيظ إلى أن الظروف التى عاشها العالم بسبب "جائحة" كورونا، وما تسبب فيه هذا الفيروس من تجميد النشاط لعدة أشهر، يجعل من الضرورى الموافقة على مثل هذه الحلول حتى تعود الأنشطة والحياة الرياضية لطبيعتها تدريجياً ، وشدد مدير الكرة على أن الاهلىينتظر استئناف مسابقة الدورى المحلى يوم 7 أغسطس باعتبارها أفضل إعداد للفريق قبل مواجهة الوداد.

وأضاف عبد الحفيظ، يجب أن تعود مباريات الدورى فى أسرع وقت ممكن من أجل الإعداد بشكل جيد لاستكمال المشوار الأفريقى، خاصة أن التأخر فى استئناف مواجهات الدورى يؤثر سلبًا على خطة الإعداد لمباريات أفريقيا ، وتابع عبد الحفيظ، لابد من من خوض مباريات محلية رسمية قوية من أجل الإعداد بشكل جيد لمباريات أفريقيا بعيداً عن المباريات الودية التى ندرس خوضها قبل عودة الدوري