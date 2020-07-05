شكرا لقرائتكم رئيس أسوان: وزارة الرياضة وعدتنا بتحمل تكاليف المعسكر فى المركز الأوليمبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد اللواء أحمد سليمان رئيس نادي أسوان أن مسئولي النادي من المقرر أن يقوموا بزيارة إلى استاد عثمان أحمد عثمان وملعب الشرطة، اليوم الأحد من أجل تحديد الملعب الذي سيستضيف مباريات الفريق خلال المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدوري العام، المقرر عودته يوم 7 أغسطس المقبل بعد فترة توقف طويلة بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وقال سليمان في تصريحات إذاعية عبر إذاعة أون سبورت، أنه من المقرر أن يرسل نادي أسوان إلى الجبلاية بعد تلك الزيارة ليوضح الملعب الذي حدده لاستضافة مبارياته من أجل وضع اللمسات الأخيرة على جدول الدوري وانهاء وإعلانه للأندية خلال الفترة المقبلة.

وأكد سليمان أن أسوان اكتشف حتى الآن حالتي كورونا بعد اجراء المسحتين الأولى والثانية بمعسكر الفريق بالمركز الأوليمبي، حيث يواصل أبناء الجنوب بقيادة أحمد كشري استعداداتهم لعودة النشاط الرياضي.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.

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من جانبه أكد أحمد كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، أن الحالة التى ظهرت إصابتها بفيروس كورونا المستجد بين لاعبى الفريق بعد ظهور نتائج المسحة الثانية هى للاعب لم يدخل فى معسكر الفريق، خاصة نه يخوض فى الفترة الحالية امتحانات الجامعة، وبالتالى لم يخالط زملاءه ليشكل خطورة عليهم.

وأضاف كشرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، اللاعب كان يأتى لإجراء المسحة بسيارته الخاصة ولم يختلط بزملائه، وليست لدينا مشكلة والفريق يخوض تدريباته بانتظام استعداداً للدورى.

وتابع مدرب أسوان، لدينا لاعب آخر يؤدى امتحانات الثانوية العامة بالفريق، لذا قمنا بعزله ليتدرب بشكل انفرادى حتى لا يخالط اللاعبين لحين الانتهاء من الامتحانات والتأكد من سلامته.

وكانت نتيجة المسحة الثانية التى خضع لها لاعبو أسوان الأربعاء الماضى أظهرت وجود حالة إيجابية بين لاعبى الفريق، وذلك بعدما أظهرت المسحة الأولى وجود حالة إيجابية قبل الدخول فى المعسكر.