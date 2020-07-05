التشكيل المتوقع.. ليفربول يحشد أسلحته أمام أستون فيلا في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

في تمام الخامسة مساء اليوم الأحد، يلتقي فريقا ليفربول وأستون فيلا على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح ليفربول في حسم لقب بريميرليج الغائب منذ 30 عامًا بعد استغلال تغثر مانشستر سيتي أمام تشيلسي في الجولة الـ31 ليتسع الفارق بينهما إلى 23 نقطة ويتبقى لكل منهما 7 جولات على نهاية البطولة (فارق النقاط لا يمكن تعويضه من جانب سيتي).

وتدخل كتيبة الريدز مباراة اليوم تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب لاستعادة هيبة الفريق الذي لم يلبث أن يحتفل بلقب الدوري وخسر أمام مانشستر سيتي برباعية مذلة في مباراة الجولة الـ32، بينما يسعى أستون فيلا الذي يحتل المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة بجدول الترتيب لحصد 3 نقاط قد تُحيي آماله الضئيلة في البقاء ببطولة بريميرليج.

التشكيل المتوقع للفريقين

ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر-أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، جيمس ميلنر.

Advertisements

خط الوسط: فابينيو، أوكسلاد تشامبرلين، نابي كيتا.

خط الهجوم: ساديو ماني، ديفوك أوريجي، محمد صلاح.

أستون فيلا

حراسة المرمى: أوريان نيلاند.

خط الدفاع: كونسا، هوس، مينجز، تايلور.

خط الوسط: ماكجين، دوجلاس لويز، هوريهان.

خط الهجوم: أنور الغازي، دافيس، جاك جريليش.