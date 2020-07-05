رياضة | ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستعود أجواء بطولة الدوري المصري الممتاز من جديد بعدما أعلنت اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة عن استئناف المسابقة يوم 7 أغسطس القادم. ويحتل الأهلي صدارة الترتيب العام للبطولة برصيد 49 نقطة، بفارق 16 نقطة كاملة عن المقاولون العرب أقرب منافسيه. ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل عودته: 1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة. 2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة. 3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة. 4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة. 5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة. 6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة. 7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة. Advertisements 8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة. 9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة. 10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة. 11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة. 12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة. 13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة. 14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة. 15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة. 16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة. 17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة. 18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.

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