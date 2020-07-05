رياضة | تحرك أخير من الأهلي لحسم صفقة طاهر محمد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 06:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تحرك أخير من الأهلي لحسم صفقة طاهر محمد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لازال النادي الأهلي يحاول حسم صفقة طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات جادة مع نادي المقاولون منذ فترة لضم طاهر محمد وطلب النادي الحصول على 40 مليون جنية لبيع اللاعب وتم تخفيضه بعد ذلك إلى 35 مليون ولكن الأحمر رفض دفع هذا المبلغ.

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وعرض المارد الأحمر على ذئاب الجبل دفع مبلغ 15 مليون جنية بالاضافه إلى ولاعبين من الفريق يختارهم المقاولون من أصل الأرعبة "صالح جمعة أو حسين السيد أو باسم علي أو أحمد الشيخ".

ولكن رفض المقاولون هذا العرض وطلب الحصول على 30 مليون جنية ولاعبين من رباي الأهلي صلاح محسن أو ناصر ماهر أو أحمد ياسر ريان أو أحمد الشيخ ليرفض الأهلي هذه المطالب.

ويحاول الأهلي حاليا حسم الصفقة مع نادي المقاولون العرب مقابل المال فقط دون عقد أي صفقات تبادلية ولكن يحاول تخفيض مطالبهم قليلا.