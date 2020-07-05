رياضة | المصري يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 06:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر المصري يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل نادي المصرى البورسعيدى، عدم وصول أى عروض رسمية من الزمالك للتعاقد مع الظهير الأيمن للفريق كريم العراقى، ، أو محمود وادى، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر:" أن لا توجد أى مفاوضات رسمية من نادي الزمالك لضم الثنائى الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبلة".

وأكمل: " أن لايوجد أي عروض من نادي الزمالك لضم الثنائي، وهذا اجتهادات صحفية لا أكثر، ولا توجد أى تحركات من جانب الفريق الابيض لضم وادي، و العراقي".

قد تألق كريم العراقي خلال الفترة القصيرة الماضية، مع المنتخب الأولمبى ونادى المصرى البورسعيدي، وقدم وادى مستويات مميزة مع الفريق البورسعيدي في مركز رأس الحربة.