رياضة | الأهلي يبلغ حسين السيد بموقف فايلر من عودته إلى القلعة الحمراء

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 06:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يبلغ حسين السيد بموقف فايلر من عودته إلى القلعة الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أنه ترك فكرة بقاء حسين السيد من عدمها، لمجلس إدارة الأحمر برئاسة محمود الخطيب.

وبناء على ذلك لن يعود الظهير الأيسر حسين السيد "مارسيلو" إلى صفوف القلعة الحمراء خلال الموسم المقبل، بعد أن منح فايلر، لجنة التخطيط حرية تقرير مستقبل اللاعب في الأهلي.

وأكد فايلر على أنه لايريد الاستعانة بخدمات حسين السيد خلال الموسم الجديد 2020-2021.

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وأبدى السويسري عدم رغبته في إضافة عنصر جديد إلى الجبهة اليسرى، في ظل وجود الثنائي علي معلول ومحمود وحيد بجانب أيمن أشرف، مؤكدا أن جميعهم لديهم الأفضلية والأولوية بالنسبة له في هذا المركز.

في الوقت ذاته يبحث حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن عرض للانضمام إلى صفوف أحد أندية الدوري الإماراتي، بداية من الموسم الكروي الجديد.

جاءت تلك الرغبة بعدما أبلغه مسئولو الأهلي، بعدم رغبة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، في عودته للقائمة في الموسم الجديد.