مدرب الهلال يطالب بعودة متعب المفرج المعار للشباب السعودي

طلب الروماني رازفان لوسيسكو المدير الفنى للهلال السعودى متعب المفرج مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المعار إلى صفوف الشباب. ويرغب لوسيسكو في عودة متعب المفرج إلى صفوف الهلال عقب نهاية الموسم الرياضي الحالى ، وذلك من أجل قيد اللاعب في القائمة الآسيوية، للمشاركة في بطولة دورى أبطال آسيا . اللاعب في القائمة الآسيوية، للمشاركة في بطولة دورى أبطال آسيا . يذكر أن انصم متعب المفرج صاحب ال ٣٣ عاما إلى صفوف الشباب السعودي موسم ٢٠١٩ علي سبيل الإعارة بعد تجديد عقده مع الهلال لمدة خمسة مواسم. عقده مع الهلال لمدة خمسة مواسم. وكانت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي حددت مواعيد استئناف وختام مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة بين 4 أغسطس إلي 9 سبتمبر . يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٥١ نقطة.

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