المقاولون العرب: النحاس رفض عروضًا بـ3 أضعاف راتبه للبقاء معنا

أكد محمد عادل فتحي، المشرف على الكرة بالمقاولون العرب، أن عماد النحاس المدير الفني للفريق متمسك بالبقاء، معنا في تدريب الفريق مؤكدا أنه لا ينظر إلى الجانب المادي. لا ينظر إلى الجانب المادي. وقال فتحي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "عماد النحاس متمسك بالبقاء في المقاولون العرب وكلمته معانا هي الاستمرار بالتعاقد". عبر قناة صدى البلد : "عماد النحاس متمسك بالبقاء في المقاولون العرب وكلمته معانا هي الاستمرار بالتعاقد". وأكمل: "النحاس تلقى عروض من أندية الدوري بثلاث أضعاف ما يتقاضاه معنا ولكنه تمسك بالبقاء"

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