عضو اتحاد الكرة السابق: لا يوجد منافس لمرتضى منصور على رئاسة الزمالك

قال خالد لطيف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم سابقا، إنه لا يوجد أي شخص حاليا قادر على منافسة مرتضى

منصور، رئيس الزمالك، في انتخابات ميت عقبة.

وأكد خالد لطيف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"

على قناة "النهار": "مرتضى منصور من أطيب الأشخاص في الساحة الرياضية ".



وعن إزالة أسماء حسن شحاتة وحازم إمام وأشرف قاسم من نادي الزمالك، عقب: "تاريخ الثلاثي أكبر من اللافتة".