قال خالد لطيف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم سابقا، إنه لا يوجد أي شخص حاليا قادر على منافسة مرتضىمنصور، رئيس الزمالك، في انتخابات ميت عقبة.
وأكد خالد لطيف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"على قناة "النهار": "مرتضى منصور من أطيب الأشخاص في الساحة الرياضية".
وعن إزالة أسماء حسن شحاتة وحازم إمام وأشرف قاسم من نادي الزمالك، عقب: "تاريخ الثلاثي أكبر من اللافتة".
كانت هذه تفاصيل خبر عضو اتحاد الكرة السابق: لا يوجد منافس لمرتضى منصور على رئاسة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.