«زولفا» تخوض تحدي الجولة 12 لكأس الوثبة في فرنسا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنافس المهرة «زولفا» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بإشراف دي موريسون، وبقيادة مكسيم فولون، في الجولة الـ 12 لكأس الوثبة ستاليونز غداً الأحد بمضمار بومبادور الفرنسي، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتأتي إقامة السباق بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وتعد هذه المشاركة الأولى للمهرة المنحدرة من نسل «رباح دو كارير» والفرس «بلو دريم»، وتواجه التحدي أمام «راحي» لعلي حداد، و«هوروس دو بوزولس» لمارسيل ميسي، «وهيروس دو فيالتييه» لجان بيير رينال.