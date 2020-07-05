شكرا لقرائتكم محمد عواد: لا أتاجر بالمرض وصورة التحليل أكبر رد على الاتهامات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن حزنه من اتهام البعض له بالمتاجرة بالمرض من أجل كرة القدم موضحا أن قرار عودة بطولة الدوري المصري الممتاز نابع من الدولة ويجب احترامه.

أضاف عواد في تصريحات تلفزيوينة:"لا أحد عاقل يُتاجر بالمرض ولا أعرف ماذا علي أن أفعل أكثر من أنني نشرت صورة التحليل ما علاقتي بعودة الدوري من عدمه كورونا عواد ليست هي من ستوقف الدوري قرار العودة من الدولة والكل يحترمه".

تابع حارس الزمالك:" المسحة الثانية جاءت سلبية ومستمر في العزل المنزلي حتى نهاية فترة الـ 14 يوما وبعد ذلك سأخضع للمسحة الثالثة وكنت أقدر على عدم إعلان إصابتي من الأساس، ولكنني فعلت ذلك لأنني اختلطت بالعديد من الأشخاص".

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وواصل عواد:"الأندية المصرية بها 27 حالة إصابة كورونا، واليوم تأكد إصابة مصطفى فتحي أيضا بـ كورونا، فلماذا الحديث فقط عن "كورونا عواد" وكأن القرار في يدي".

واختتم: "البعض يقول أين هي السيارات التي تُحلل في الشوارع؟ هي ليست سيارات تُحلل، ولكن هناك أحد الأماكن التابعة لوزارة الصحة متواجدة أمام الجامعة الأمريكية وأي شخص يقدر على الذهاب هناك ويقوم بخطوة التحليل من داخل سيارته".