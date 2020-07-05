مشير حنفي: هأشجع الزمالك حال خروج الأهلي من بطولة دوري أبطال افريقيا

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جدة - عمرو شويل تمنى مشير حنفي لاعب الاهلى السابق، وصول الأهلي والزمالك إلى نهائي افريقيا قائلا هأشجع الزمالك حال خروج الأهلي من بطولة دوري أبطال افريقيا، وأضاف نجم الأهلي السابق، في برنامج ملعب on time sport , على قناة on time sport، الأهلي ينقصه مهاجم سوبر في هذا المسوم وأتمنى تعاقده مع مهاجم افريقي مميز ولا يمكن ان يكون وليد أزارو لان الأخير بعيد عن مستواه
وقال مشير حنفي ، إن المحسوبية شعار الوسط الكروي والرياضى في مصر وليست الكفاءة مضيفا أن الوساطة والمحسوبية أساس التدريب في مصر، مضيفا أن التدريب في مصر بالمجاملات، والكفاءة ليست المعيار الحقيقي، مؤكدا أن اتحاد الكرة نجح في اختيار الأفضل من المدربين للمنتخبات والأندية فشلت في اختياراتها.
وتابع مشير حنفي، مينفعش أجرح في نادى الأهلي أبويا حتى لو هو وحش وألوم على البعض التجريح في الأهلي بالإعلام وعمري كله 29 سنة في الأهلي .
وأضاف حنفي، الانتماء غير موجود حاليا في كرة القدم ،و اختلف مع مصطفي يونس في هجومه على الاهلى وارفض تجريح بعض قدامى الأهلي في محمود الخطيب .
وأبدي استعداداته للعمل في الاهلى في أي مكان مضيفا لو الأهلي طلبني أقف على البوابة هأروح عشان أبقي موجود.
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