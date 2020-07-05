أكد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن الاتحاد أرسل الجدول المقترح بشأن عودة الدوري للجهات الأمنية. الأمنية. وقال العطار خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أرسلنا الجدول المقترح بشأن عودة الدوري للجهات الأمنية وننتظر الرد منهم، كما أن نادي أسوان سيلعب في القاهرة في الفترة المقبلة، وننتظر موقف اسوان بشأن ملعبه". الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أرسلنا الجدول المقترح بشأن عودة الدوري للجهات الأمنية وننتظر الرد منهم، كما أن نادي أسوان سيلعب في القاهرة في الفترة المقبلة، وننتظر موقف اسوان بشأن ملعبه". وأكمل: "تأجيل امم افريقيا منحنا راحة كبيرة في وقت عودة الدوري بشأن المباريات".

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كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة: ننتظر موافقة الجهات الأمنية على جدول الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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