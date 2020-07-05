محمد فاروق: إسماعيل يوسف وإسلام ومرعي حصلا على رعاية نادي درجة ثالثة

كشف الإعلامي محمد فاروق، حصول الثلاثي شريف اسلام، مدير التسويق السابق لنادي الزمالك، واسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة، وسيد مرعي وكيل اللاعبين على حق رعاية نادي درجة ثالثة بقيمة 6.5 مليون جنيه. مليون جنيه. وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": " الثلاثي حصلوا على حق رعاية نادي "شيكو" يلعب فى دوري الدرجة الثالثة وذلك لمدة عامين، ولكنهم غيروا اسم النادي إلى "بيونيرس". الثالثة وذلك لمدة عامين، ولكنهم غيروا اسم النادي إلى "بيونيرس". وأضاف: "سيدفع الثلاثي 75 % من عقود اللاعبين، ويتحمل محمد عطية رئيس النادي 25 %، على أن يحصل شريف إسلام واسماعيل يوسف وسيد مرعي على 90 % نسبة بيع أى لاعب".

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