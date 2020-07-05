طاهر محمد طاهر: المقاولون يسعى للحفاظ على وصافة الدوري والعامل البدني يقلقنا

قال طاهر محمد طاهر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، والمرشح للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء بداية الموسم المقبل، إن فريق ذئاب الجبل لم يتأثر يتوقفالدوري.
وأكد طاهر محمد طاهر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "نسعى خلال الوقت الجاري للاستعدادا من أجل الحفاظعلى مستوانا"
وتابع: "نسعى للحفاظ على المكسب والحفاظ على ترتيبنا في الدوري المصري"
يذكر أن هناك مفاوضات جاريه بين ناديى الأهلي والمقاولون، علي ضم مهاجم الذئاب إلي القلعة الحمراء، وطلب المقاولون مبلغ 40 مليون جنيه ، مقابل صفقة غنتقال
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